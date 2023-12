Aciérie verte à Sept-Îles : un potentiel de 1 000 emplois

Même si le projet d’aciérie verte de H2 Green Steel génère un enthousiasme certain, la capacité d’accueil de Sept-Îles face à un tel projet soulève certaines interrogations, en période de crise du logement et de pénurie de main-d’œuvre.

« C’est un projet qui va mobiliser probablement plus d’employés qu’il y en a de disponibles dans la région de Sept-Îles », admet Patrick Tobin, chef du projet Shipekun, pour H2 Green Steel.

Le projet pourrait créer près de 1 000 emplois dans son ensemble. Pour M. Tobin, la clé sera de travailler à l’avance avec les différents partenaires comme la Ville, le Cégep et le conseil de Uashat mak Mani-utenam.

« Il faut travailler d’avance avec eux sur deux questions qui sont fondamentales pour nous : le logement et la formation », dit-il. « Donc, si on s’y prend à la dernière minute, ça va coûter plus cher et ça va être mal fait. »

Il se dit prêt à collaborer dès maintenant avec la municipalité. Du côté de la Ville de Sept-Îles, le maire affirme qu’un comité habitation vient d’être mis en place pour voir les mesures qui pourraient favoriser la création de logements.

L’arrivée d’une nouvelle grande entreprise à Sept-Îles, comme H2 Green Steel, qui a besoin de centaine de travailleurs, peut faire craindre à certaines PME de perdre leurs employés au profit de cette compagnie. Pour l’instant, Denis Miousse indique ne pas avoir d’inquiétude à ce sujet.

« On est encore aux balbutiements de ce projet, mais c’est sûr qu’il va falloir penser à tout cela. On sait qu’actuellement, les petites et moyennes entreprises ont de la misère à avoir de la main-d’œuvre. Avec la venue d’un autre gros joueur comme H2 Green Steel, il va vraiment falloir se pencher sur comment on peut répondre au besoin de main-d’œuvre des PME », conclut-il.