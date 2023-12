C’est jour de Guignolée des médias le 7 décembre

C’est la fête du partage à Sept-Îles ce jeudi 7 décembre avec la Guignolée des médias. Dons et denrées profiteront aux familles dans le besoin via le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI).

L’organisme s’attend à remettre près de 400 paniers de Noël.

Le CASI a comme objectif 100 000$ au total (argent et denrées) pour l’édition 2023 de la Guignolée. L’an dernier, au final, le décompte était de près de 156 500$.

Gens des médias et de nombreux bénévoles seront aux différents points de collecte de 7h à 17h30, soit aux intersections Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Arnaud/Père-Divet, Brochu/Père-Divet et Laure/Papineau. La prudence et la courtoisie des automobilistes est de mise aux différents endroits.

Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles, la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles et Remorquage FG seront également à pied d’œuvre tout au long de la journée du 7 décembre.

Il est déjà possible pour la population de faire des dons en argent via la plateforme au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.

Liste suggestive des denrées à donner pour la Guignolée des médias du 7 décembre

Légumes et fruits en conserve

Viande/Poulet/Dinde/Poisson

Pâtes alimentaires

Sauce à spaghetti

Saumon en boîte

Ragout de boulettes en cannes

Kraft dinner

Pain en tranches

Confiture/Beurre d’arachide/Nutella

Jus

Céréales/Gruau

Café/Thé

Margarine

Sucre/Sel/Poivre

Pâte dentifrice

Savon à linge

Shampoing

Produits d’hygiène corporelle

Papier hygiénique/Mouchoirs

Produits d’entretien ménager

Ainsi que tous les produits non périssables