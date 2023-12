Publicités sur Facebook: Lessard-Therrien justifie sa volte-face

La nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire (QS), Émilise Lessard-Therrien, a dit mardi qu’elle n’est «pas mal à l’aise» de faire volte-face et d’appuyer maintenant les placements publicitaires de milliers de dollars de son parti dans Facebook et Instagram.

«Je ne pense pas que ça remet en question tous mes principes», a-t-elle assuré.

En soutien aux médias québécois, l’ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue était autrefois contre les investissements publicitaires de QS sur les deux plateformes de Meta.

Mais depuis qu’elle a été élue co-porte-parole il y a 10 jours lors d’un congrès à Gatineau, elle dit s’être ralliée à la décision de son parti de continuer à dépenser des milliers de dollars en publicités sur les réseaux sociaux, alors que les annonces de compressions se succèdent autant à Radio-Canada, TVA, que d’autres médias.

Les autres partis avaient pourtant appelé au boycottage de Meta à la suite de sa décision de bloquer les contenus des médias canadiens plus tôt cette année.

«Je ne suis pas mal à l’aise de me rallier à une position qui a été prise démocratiquement par mon parti», a-t-elle expliqué en mêlée de presse à l’Assemblée nationale mardi matin, sa première présence depuis son élection.

«Il y avait une occasion en or lors du congrès» d’en débattre, a-t-elle plaidé.

«La question n’a pas été ramenée, donc, moi, je me rallie à la position. (…) Je la comprends depuis le jour un, cette position-là. Elle a été prise à travers les instances qui sont les nôtres. Moi, j’arrive à la tête de ce parti-là et je me rallie à ces décisions-là.»

Durant l’élection complémentaire dans Jean-Talon plus tôt cet automne, QS avait essuyé des critiques pour avoir placé des publicités dans Facebook, dérogeant ainsi au boycottage de Meta appelé par tous les partis.

Émilise Lessard-Therrien avait alors demandé au parti de cesser d’acheter des publicités dans Facebook.

Or désormais, tout le monde a le souci de contacter les gens qui, «malheureusement ou heureusement, sont beaucoup sur les réseaux sociaux au jour d’aujourd’hui», a-t-elle plaidé, tout en assurant qu’elle appuie les médias du Québec.

«Nos principes sont toujours là, sont toujours forts, a dit Mme Lessard-Therrien. Le droit à l’information, c’est important, c’est fondamental au Québec puis c’est pour ça qu’on est des alliés des médias.»