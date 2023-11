Rio Tinto aide des organismes nord-côtiers pour la lutte contre la violence

Rio Tinto a remis 25 000$ chacun au Centre Femme 4 Vents de Sept-Îles et à ITUM, Services de première ligne de Uashat mak Mani-utenam, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le sexe.

L’entreprise fera don cette année de 400 000$ a une quinzaine d’organismes œuvrant auprès de personnes touchées par la violence conjugale et familiale au pays.

Sur la Côte-Nord, on retrouve quatre de ces organismes : le Centre Femme aux 4 Vents de Sept-Îles, ITUM, Services de première ligne à Uashat mak Mani-utenam, Centre le Volet des Femmes à Havre-Saint-Pierre et le Regroupement Mamit Innuat.

” Rio Tinto croit fermement que tout le monde mérite de se sentir en sécurité. Notre engagement va au-delà du lieu de travail et s’étend aux communautés partout au Canada”, indiqué Sophie Bergeron, directrice exécutive Rio Tinto Fer et Titane et Diamants. “Nous consacrons notre soutien aux organisations locales qui jouent un rôle clé pour assurer la sécurité des femmes, des enfants et des membres de la communauté LGBTQ+.”