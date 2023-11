Un comité d’habitation à Sept-Îles

Face à la crise du logement et aux difficultés d’accès à la propriété, la Ville de Sept-Îles met en place un comité habitation pour trouver des solutions.

Pour le maire Denis Miousse, cette mesure est en droite ligne avec sa campagne électorale où il avait promis de faire de l’enjeu du logement l’une de ses grandes priorités s’il était élu.

Ce comité travaillera notamment avec le milieu économique. M. Miousse explique qu’avec la possible venue d’une entreprise comme H2 Green Steel, il est important de travailler sur l’enjeu de l’habitation.

« On va travailler avec les entreprises qui veulent venir ici pour savoir quels sont les réels besoins et comment on peut les combler », dit-il.

C’est Guy Berthe, conseiller du district du Vieux-Quai qui sera responsable de ce comité d’habitation.

Pour lui, ce comité devra tenter de trouver des solutions diverses au niveau du logement. Il explique que oui, il y a des besoins pour des logements locatifs, mais aussi pour donner accès à la propriété aux jeunes professionnels pour qui s’acheter une maison neuve peut être compliqué.

« Il faut travailler à s’assurer que s’il y a des promoteurs qui veulent construire ses logements ou investir dans des résidences, qu’on ait tout l’espace nécessaire et les quartiers désignés pour recevoir tout ce développement », indique M. Berthe.

Pour l’instant, le comité est formé des conseillers Guy Berthe et Mélissa Tremblay, en plus de fonctionnaires municipaux.

Le comité veut consulter des experts pour trouver des solutions. Par la suite, un plan d’action sera mis en place.