Voici le chemin que prendra le Père Noël pour sa parade à Sept-Îles

Après avoir atterri dans le stationnement du Club de curling de Sept-Îles le 9 décembre en après-midi, le Père Noël et ses nombreux amis paraderont dans différentes rues de la municipalité aux grands bonheurs des petits et des grands.

Le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Parade de Noël sera donné à 16h15 sur la rue Comeau. Les rues Smith, Gamache, Napoléon et Arnaud seront empruntés.

Le parcours pour ce quatrième rendez-vous est plus court, mais il permettra tout autant aux familles d’en profiter pleinement.

Le Père Noël, accompagné d’une filée de chars allégoriques, défileront jusqu’au Vieux-Quai.

La finale sera marquée par des prestation musicales, dès 18h, de Kacendre Beaudin, de Kevin Lemay ainsi que de DJ Downtown.

Ce sera aussi l’occasion de dévoiler les prix des plus beaux chars allégoriques. Une trentaine d’entreprises, d’organismes et de particuliers ont déjà confirmé leur participation au défilé. Ceux et celles qui souhaitent créer un char allégorique ou participer à la parade doivent se manifester rapidement. Ils peuvent rejoindre le comité organisateur via la page Facebook Parade de Noël de Sept-Îles.

L’événement sera couronné par des feux d’artifices prévus à 19h.