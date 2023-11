Élection partielle à Sept-Îles : Les candidats à la mairie sont fébriles

Les jeux sont faits avec la fermeture des bureaux de vote à 20h. Les candidats attendent désormais le résultat de cette élection à la mairie.

C’est dans les locaux de Dek hockey Sept-Îles que Joey Thibault tient sa soirée. Une trentaine de personnes y étaient déjà présentes lors de notre passage. L’ambiance était des plus joviales. Le candidat Thibault se dit confiant et fébrile en attente du dévoilement du résultat.

« J’ai fait une bonne campagne. Je me suis prouvé à moi-même que j’étais capable de le faire », affirme-t-il.

Pour sa part, Éric Beaudry se dit non stressé en attente du résultat de la soirée.

« J’ai le sentiment d’avoir livré la marchandise. J’avais parlé d’amener des solutions dans cette campagne et c’est ce que j’ai fait. C’est maintenant aux électeurs de choisir », dit-il. Il tient sa soirée électorale à l’hôtel Mingan.

De son côté le candidat Denis Miousse est fébrile face aux résultats à venir. Il est entouré d’une vingtaine de ses partisans au Centre des Congrès.

« On fait une bonne campagne. On a mené la campagne qu’on voulait. Maintenant, on attend », commente-t-il.

Denis Miousse

La candidate Mélanie Dorion est en attente des premier résultats et se dit confiante. « C’est maintenant dans les mains des électeurs », dit-elle. Elle tient sa soirée au Vieux Poste.