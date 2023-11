Une étude démontre que la population d’ours polaires fond avec la glace de mer

De nouvelles recherches suggèrent que les anciennes populations d’ours polaires ont diminué à mesure que la glace de mer diminuait, ce qui ajoute du poids aux inquiétudes concernant l’avenir de ce prédateur alors que le changement climatique fait fondre l’Arctique.

«La taille de la population semble avoir diminué à une époque où les températures augmentaient et où la glace de mer diminuait», a déclaré Paul Szpak, professeur à l’Université Trent et co-auteur d’un article récemment publié qui examine les populations et les habitats des ours sur des milliers de personnes. d’années.

M. Szpak et 19 collègues de 11 institutions ont rassemblé trois volets de recherche pour parvenir à leurs conclusions : l’analyse génétique de vieux crânes d’ours provenant d’archives danoises, la modélisation de l’habitat basée sur le climat d’antan et l’étude des éléments distinctifs de ces os qui révèlent le régime alimentaire.

Le génome de l’ours polaire a été entièrement cartographié, permettant aux scientifiques de mesurer la diversité génétique de n’importe quel groupe d’ours. Plus de diversité suggère plus d’ours.

«La différence génétique entre les ours peut être un marqueur de la taille de la population” a déclaré M. Szpak. Habituellement, lorsque vous avez une grande diversité génétique et que celle-ci diminue, cela suggère que la taille de la population a probablement également diminué.»

Les scientifiques ont ensuite reconstitué l’état de la glace de mer autour du Groenland, en utilisant des données provenant d’anciennes carottes de glace et d’autres sources pour estimer les plages de température. Cela leur a donné une idée de la qualité de l’habitat des ours, puisque les ours utilisent la glace de mer comme plate-forme pour chasser les phoques.

Lorsqu’ils ont comparé les données sur la diversité génétique aux reconstructions de l’habitat, un modèle précis est apparu. Le nombre d’ours augmentait lorsque les températures baissaient et diminuait lorsque les températures se réchauffaient.

Par exemple, le retrait final des glaciers au cours de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, a coïncidé avec une diminution du nombre d’ours.

«Le déclin rapide initial… observé chez les ours de l’ouest du Groenland (il y a environ 19 000 ans) pourrait signaler la fin du dernier maximum glaciaire dans la région, une période de perte massive de glace de mer et d’augmentation des températures», indique le journal.

La recherche suggère également que les ours restent fortement dépendants de la même source de nourriture, même si une population a réussi à modifier son régime alimentaire principal, passant du phoque annelé à d’autres types.

«Il est possible que dans certaines zones où il existe plusieurs espèces de proies disponibles, (les ours) puissent passer à un autre type de proie», a déclaré M. Szpak.

D’un côté, c’est une bonne nouvelle. Les ours polaires ont survécu aux précédentes périodes de réchauffement et de faible banquise.

Mais d’un autre côté, cela confirme d’autres études suggérant que le nombre d’ours est menacé par la diminution de la glace marine. La NASA affirme que la glace marine a diminué d’environ 13 % par décennie depuis 1979.

M. Spzak a déclaré que son étude, publiée dans la prestigieuse revue «Science», devrait constituer un avertissement. Cela peut plonger dans le passé, mais cela pourrait aussi éclairer l’avenir.

«Si nous nous attendons à une augmentation continue des températures et à une diminution de la glace marine, nous pourrions peut-être voir des implications négatives pour les ours», a-t-il averti.