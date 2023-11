Déversement d’eaux usées : Port-Cartier fera mieux 

Même si Port-Cartier fait un peu mieux cette année au palmarès des déversements d’eaux usées de la Fondation Rivières, Zakariae Anjab, responsable de l’environnement de la Ville, aurait préféré un meilleur classement. Une explication logique justifie toutefois ce résultat et des actions sont entreprises pour grimper les échelons, mais surtout pour protéger l’environnement.

“Il y a une amélioration significative en 2022 par rapport à 2021, mais ça reste en bas de nos aspirations. Notre performance s’explique par le bris majeur que nous avons connu en novembre 2022 à la station de pompage McCormick “, analyse M. Anjab. Cette station, rappelle-t-il, absorbe 50% du débit total de la Ville, ce qui en fait la plus importante du territoire.

« Si le débordement avait eu lieu dans une plus petite station, le classement aurait été vraiment meilleur. Et si on n’avait pas eu ce bris, encore meilleur ! L’indice d’intensité de la Fondation Rivières, est basé sur le temps de débordement. À partir du moment où on déborde plusieurs jours, nos résultats sont affectés », analyse-t-il.

Si 2023 devrait permettre de faire meilleure figure, une petite débandade est prévue en 2024, puisque des travaux d’entretien préventif occasionneront à nouveau des débordements d’une durée d’une journée ou deux à la station McCormick. Mais le jeu en vaut la chandelle, estime M.Anjab.

“Pour éviter des débordements comme on a eu en novembre 2022, en 2024, on va faire des travaux qui vont prévenir des bris futurs, dont le changement d’une conduite principale qui présente de l’usure “, explique-t-il.

Outre les bris aux installations, les épisodes de pluie intenses peuvent induire des déversements, rappelle le responsable de l’environnement. “Partout au Québec, un pourcentage important des débordements est lié aux événements pluviaux parce que les villes n’ont pas un réseau 100% séparatif. Port-Cartier est du nombre, ce qui veut dire qu’une partie des eaux pluviales est combinée au réseau sanitaire.”

La Ville travaille cependant un plan pour rectifier la situation et dévier les eaux pluviales de son réseau d’égout.

“Chaque année, suivant son plan intervention, elle refait quelques rues. On en profite pour ajuster afin que les drains français des résidences soient branchés au pluvial, ce qui va réduire la pression à la station “, conclut M. Anjab, sûr de voir la Ville de Port-Cartier performer de mieux en mieux au chapitre des déversements.

Et accessoirement au palmarès de la Fondation Rivières.