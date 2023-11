Pentecôte : l’homme disparu avait été repêché par les pompiers début octobre

L’homme de Pentecôte porté disparu depuis plus d’une semaine, après une sortie en kayak, l’avait échappé belle début octobre, dans le même secteur. Les pompiers avaient dû aller le repêcher, après qu’il ait perdu sa rame.

La famille de Jocelyn Langevin se relaye et continue les recherches sur le terrain, pour tenter de retrouver l’homme de 49 ans.

“On fait les recherches nous-mêmes, on ne lâche pas tant qu’on n’aura pas son corps”, a dit son frère Sylvlain Langevin, mardi matin. ” On croit qu’il n’est plus vivant, mais on veut son corps pour pouvoir faire notre deuil”, a-t-il confié au Nord-Côtier.

La Sûreté du Québec a cessé les recherches vendredi, après le passage de l’hélicoptère. L’enquête se poursuit et les recherches terrain pourraient être relancées par les autorités, si de nouveaux éléments étaient relevés.

“Ils ont fait tout le possible qu’ils avaient à faire. On les a vu travailler, ils n’ont pas arrêté jour et nuit. Les plongeurs ont tout fait. On est vraiment honorés. On les remercie, la Garde côte et l’armée”, a affirmé M. Langevin.

Peu expérimenté

Jocelyn Langevin était parti pêcher. Il n’était pas un kayakiste expérimenté, selon son frère. De plus, son embarcation n’était pas appropriée pour la mer. Il s’agissait d’un kayak de rivière pour enfant.

“À quoi il a pensé”, s’est-il désolé.

Le 1er octobre dernier, Jocelyn Langevin avait dû être repêché par les pompiers dans les environs du même secteur. Il s’était retrouvé dans une fâcheuse position, après avoir perdu sa rame.

L’homme de Pentecôte était un employé du centre de tri le Phare, de Port-Cartier. Il était cependant en arrêt de travail puisqu’il s’était cassé un bras.

L’homme de 49 ans est porté disparu depuis la nuit du 28 au 29 octobre. Il a été vu pour la dernière fois alors qu’il partait avec son kayak dans le secteur de Baie-des-Homards. Depuis, son embarcation a été retrouvée à environ 3,5 km de son domicile de la rue Bezeau. Il portait des bottes de pêche montant jusqu’à la taille, une casquette noire et un manteau rouge ou bleu lorsqu’il a été vu.