Un concours d’écriture pour les écoles

Le concours d’écriture Point-virgule, organisé par l’Assemblée nationale du Québec, pose aux écoles secondaires du Québec la question suivante : que représente le fleurdelisé pour vos élèves ?

Les élèves du premier cycle du secondaire sont invités à y répondre dans un texte justificatif, destiné de façon imaginaire au député de leur circonscription ou à eux-mêmes à l’âge l’adulte, en 2050.

L’exercice peut même mener à la création d’un projet multidisciplinaire ou à des collaborations amusantes entre les enseignants. Il a pour but de promouvoir et de valoriser la langue française et le thème de cette année est Un drapeau aux couleurs de nos rêves.

La date limite du concours est le 19 janvier. Un total de 3 000 $ en prix est à remporter pour les élèves et le personnel enseignant qui se classeront parmi les trois premières positions.

De plus, les 10 meilleurs textes seront dévoilés lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale et seront publiés dans un recueil.