Guitar Story rendra hommage aux plus grands

Guitar Story est un projet musical né grâce à l’amitié que se portent les six membres les uns pour les autres, et ce, depuis presque deux décennies. En tournée partout au Québec, le groupe s’arrêtera sur la Côte-Nord pour deux soirs.

« Le plus gros spectacle de guitare au Québec », est-il décrit sur le site Internet du groupe. Mathieu Thuot, producteur et guitariste pour la formation, promet une soirée d’expérience musicale unique qui fera hommage à de multiples styles en passant par le rock métal et le jazz.

« On a monté ce spectacle-là pour rendre hommage aux guitaristes, mais surtout pour créer un spectacle haut en émotion et pour faire vivre beaucoup de souvenirs à l’auditoire », souligne le producteur.

En plus de la variété musicale, une quarantaine de guitares sert de décor sur un mur DEL et des costumes incluant des chorégraphies s’ajoutent au divertissement.

Une chimie unique

« On est une famille littéralement, je pense que ça transparaît sur scène. C’est un commentaire qu’on reçoit souvent », précise Mathieu Thuot.

Parmi tous les classiques musicaux, M. Thuot raconte que les choix du spectacle 2.0 ont été faits méticuleusement. « Savoir bien choisir et représenter chaque style et moment historique de la guitare a été très important », confie-t-il.

Avec fierté, Mathieu Thuot partage humblement qu’un spectateur lui avait dit que le spectacle Guitar Story 2.0 était le meilleur spectacle qu’il avait vu de toute sa vie, ajoutant qu’il avait eu la chance d’assister par le passé aux spectacles du groupe Harmonium et de Supertramp.

Les commentaires les plus récurrents sont aussi à propos de l’impressionnante voix de la chanteuse de la formation. « On a une chanteuse extraordinaire de calibre mondial », souligne-t-il.

Le groupe qui se produira sur la Côte-Nord pour la première fois s’arrêtera à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles le 9 novembre et au Centre des arts de Baie-Comeau le 10 novembre.