ADISQ | Six artistes autochtones de la Côte-Nord en nominations

C’est l’année de Kanen pour l’édition 2023 des récompenses de l’industrie de la musique. L’auteure-compositrice-interprète de Uashat mak Mani-utenam compte trois nominations pour les rendez-vous de l’ADISQ en novembre.

Dans la course au Félix « Album de l’année – alternatif », aux côtés de Keith Kouna, Lydia Képinski, Philippe Brach et Thierry Larose pour le Premier Gala de l’ADISQ du 1er novembre, Kanen, alias Karen Pinette Fontaine, figure dans deux catégories pour le gros gala télévisuel du 5 novembre.

Celle qui a lancé dans les derniers mois Mitshuap, son premier opus, a son nom dans les nominations pour Révélation de l’année, tout comme Bibi Club, Calamine, Francis Degrandpré et Jeanick Fournier.

Elle est aussi aux côtés de quatre autres artistes de communauté de la Côte-Nord qui se font la lutte pour « Artistes autochtones de l’année », soit Katia Rock, Matiu, Shauit, tous de Uashat mak Mani-utenam, ainsi que Natasha Kanapé Fontaine de Pessamit.

Shauit (Natukun) et Katia Rock (Uapen Nuta) se retrouvent aussi « en compétition » dans la catégorie « Album de l’année – Langues autochtones », tout comme le groupe Maten (Utenat).

Toujours du côté Album de l’année, cette fois pour le style Folk, Matiu y figure avec sa dernière réalisation, Tipatshimushtunan.

Soulignons que Katia Rock est dans la liste des artistes « Ma première nomination » et qu’elle pourrait remporter une bourse de 5 000$. Il s’agit d’un vote du public au www.palmaresadisq.ca.

« Je me félicite pour mes 27 ans de persévérance, de ténacité et de courage. Oui je suis fière de moi et suis extrêmement heureuse d’être nominée au Gala de l’ADISQ, pure bonheur », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.