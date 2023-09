Trail pour Marjo : 7 500$ pour l’Élyme des sables

C’est un montant de 7 500 $ qui a été amassée le 3 septembre, dans le cadre de la Trail à Marjo pour la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables.

Il s’agissait de la deuxième édition de l’événement. Cette course est un hommage à Marjolaine Tremblay, passionnée de course à pied. Elle est décédée en 2021 d’un cancer, à l’Élyme des sables.

L’organisatrice de l’événement, Marie-Pier Plante, tire un bilan des plus positifs de l’événement.

« On est vraiment content du montant récolté. On a vraiment eu une belle journée avec le soleil et il y avait beaucoup de personnes présentes pour encourager les coureurs », affirme Mme Plante.

Elle souligne aussi les améliorations au niveau de la qualité de l’événement. Cette année, il y avait du chronométrage avec des puces, les résultats étaient disponibles en ligne et il y avait des médailles pour tous les participants.

Ce sont 220 coureurs qui ont pris part à l’événement. La Trail pour Marjo a également été rendue possible par l’implication de près d’une trentaine de bénévoles.

Bien qu’elle ne puisse pas confirmer encore le retour de l’événement l’an prochain, elle affirme qu’il y aura « sûrement » une troisième édition.