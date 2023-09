La Côte-Nord dans la mire de Golden Goliath

La compagnie canadienne Golden Goliath a dans la mire quatre sites prometteurs de terres rares à Baie-Comeau et Sept-Îles et espère y développer un gisement potentiellement économique.

Ces propriétés se situent au nord de Baie-Comeau et au sud du cratère de Manicouagan, tout près de Manic-5. « Notre plan est d’explorer ces propriétés pour les éléments des terres rares (ETR) », explique Paul Sorbara, le président-directeur général de Golden Goliath.

« En 2022, nous avons commencé à nous intéresser aux éléments des terres rares et avons entamé la recherche de propriétés recelant ces éléments, avec un intérêt particulier pour le Québec à cause de son fort niveau d’appui pour les projets miniers et de son excellent potentiel minéral », précise M. Sorbara.

La Côte-Nord dans le viseur

Golden Goliath a débuté ses recherches dans le secteur au début de l’année 2022. M. Sorbara s’est servi de données géologiques qui ont été recueillies par le gouvernement du Québec : [Elles] démontrent la présence de valeurs anormales en éléments des terres rares dans cette région », lance Paul Sorbara.

« Nous avons pris une option sur une propriété nommée Ernest, juste au sud du cratère de Manicouagan. En utilisant les données géologiques du gouvernement du Québec, nous avons identifié trois autres cibles de terres rares dans la région, et avons jalonné une série de claims dessus », relate-t-il.

Ce sont les groupes Citadelle, Bédard, et Victory 21, tels qu’identifiés sur la carte. Golden Goliath a débuté les travaux préliminaires sur ces propriétés au mois d’août. « Nous avons fait de la cartographie géologique, de l’échantillonnage de roche et de tills et un levé géophysique », précise M. Sorbara.

Qui est Golden Goliath ?

Golden Goliath Resources a été lancée sur la bourse de Toronto en 2000 et son siège social se trouve à Vancouver. Après avoir exploré exclusivement au Mexique durant plus de 10 ans, l’entreprise s’est tournée vers différents sites au Canada.

« Nous avons fait l’acquisition de deux propriétés aurifères en Ontario, une dans la région de Red Lake, et l’autre proche de Sault Ste. Marie. Nous explorons ces propriétés à l’aide de techniques géologiques, géochimiques et géophysiques ainsi que de forage », explique le président-directeur général de la compagnie.

S’exprimant aux citoyens nord-côtiers, M. Sorbara fait savoir : « Nous sommes une petite compagnie et notre travail sera effectué dans la région de Manic-5. Baie-Comeau est le centre de services le plus proche, et nous servira pour l’accès aux propriétés et pour le ravitaillement. »

« Nous avons toujours travaillé avec nos communautés hôtes dans les régions que nous explorons, comme nous savons que les gens de la région la connaissent le mieux et donnent de la valeur à nos projets », conclut-il.