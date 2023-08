Camp d’entraînement du Drakkar : une première semaine compétitive 

« Ça fait six ans que je suis ici, et je peux dire que ce sera le camp le plus compétitif depuis que je suis à Baie-Comeau. On va avoir droit à de chaudes luttes pour une place dans l’alignement. On anticipe un camp où le niveau de jeu sera relevé. » Voici ce qu’anticipait Jean-François Grégoire à l’aube du camp d’entraînement du Drakkar et il a eu raison.

La semaine dernière s’est avérée intense pour 56 potentiels joueurs de la formation baie-comoise.

« C’est une bonne semaine, les joueurs le savent qu’il n’y a pas beaucoup de place. Ils doivent laisser leur carte de visite, je suis content de ce qu’on a vu », a confié l’entraîneur-chef et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, en entrevue avec Le Manic.

« C’était compétitif et on a vu de belles choses », renchérit-il.

Comme l’explique M. Grégoire, les repêchages qui ont été effectués dernièrement donnent une certaine profondeur supplémentaire à l’organisation, ce qui le satisfait pour la prochaine saison.

« C’est ceux qui vont finir en avant des autres au fil d’arrivée qui vont faire leur place et non nous qui devons trouver une place à quelqu’un », résume-t-il.

« La deuxième semaine est une grosse semaine, il y a sept ou huit candidats qui se démarquent pour deux postes, donc il ne reste pas beaucoup de place », lance l’entraîneur-chef.

Jean-François Grégoire se laisse la possibilité d’être surpris pour la suite des choses. La stratégie d’accueillir tôt les protagonistes pour deux semaines de camp permet de les connaître davantage.

« Ça peut changer, tout est ouvert », conclut-il.

Parmi les joueurs invités au camp, les Septiliens Alex Huet et Éloi Verret n’ont pu éviter le couperet vendredi. Les deux hockeyeurs retiennent que du positif de leur expérience.

« J’ai eu bien du plaisir. C’était intense et j’ai bien aimé me mesurer à des joueurs de très au niveau. C’est toute qu’une expérience ce que j’ai vécu-là et ça me servira dans le Senior (Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles pour monter mon niveau de jeu d’un cran », a fait savoir Alex Huet.

« C’est une belle expérience en tant que jeune de la Côte-Nord. Je repars de là la tête haute avec maintenant beaucoup plus d’expérience. Je vais pouvoir savoir quels points à améliorer pour me rendre au niveau supérieur », a dit Éloi Verret, qui se rapportera aux Jeannois du Collège d’Alma (RSEQ).

Avec la collaboration de Sylvain Turcotte