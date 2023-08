Drakkar : La saison débute lundi

Lundi 14 août 2023 est une date importante pour l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau puisqu’il s’agit du début de la saison 2023-2024. Plus de 56 joueurs seront accueillis, prêts à défendre leur place pour porter le chandail nord-côtier.

Le camp d’entrainement débutera ce lundi tandis que les pratiques sur la glace se feront mardi 15 août, « afin de lutter pour percer l’alignement », peut-on lire sur la page Facebook du Drakkar de Baie-Comeau.

L’organisation invite la population à assister aux pratiques le mercredi 16 août et le jeudi 17 août, à 15 h 15. De plus, une partie intra équipe aura lieu, toujours devant public, le vendredi 18 août, à 19 h. Pour l’occasion, le restaurant et le bar principal seront ouverts.

Le premier match préparatoire aura lieu le 22 août alors que les Saguenéens de Chicoutimi visiteront le Drakkar de Baie-Comeau au Centre Henry-Leonard.