Problème informatique : un manque à gagner de 20 000$ pour le Festi-GrÎles

Un problème informatique cause des pertes de revenus, pour l’instant, de près de 20 000$ à l’organisation du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Le comité fait donc appel à l’honnêteté des festivaliers.

Toutes les transactions effectuées à la billetterie du festival, à l’entrée du site de l’événement, entre le jeudi 10 août 17h et le samedi, 12 août, 19h, par une carte de débit ou de crédit, n’ont pas été complétée correctement.

Bien que les transactions affichaient « approuvée » sur le terminal, une erreur de gestion des appareils Global Payment fait en sorte que les paiements n’ont pas été complétés.

« Tous les montants des transactions effectuées par débit ou crédit pour des passeports ou des billets journaliers n’ont pas été perçus. Les pertes de revenus pour le festival s’estiment à environ 20 000$ », souligne l’organisation.

L’organisation fait appel à l’honnêteté des participants en demandant aux personnes ayant effectué des transactions à la billetterie lors de la période mentionnée d’acquitter le coût de leur passeport ou de leur billet journalier.

Il est possible de procéder en se rendant sur le site du festival ce dimanche avec sa carte, en faisant un virement Interac au : festi-griles.cote-nord@outlook.com ou encore en faisant le paiement en argent, par débit, par crédit ou par chèque auprès d’Expertise comptable Dufour et Dubé Inc. (38 rue Régnault, Sept-Îles, QC, 418 960-1438 / expertisedufour@cgocable.ca).