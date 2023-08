Matt Lemieux parmi les meilleurs du pays

Matt Lemieux de Baie-Comeau est un athlète de motocross prometteur. Il est le seul pilote à performer au niveau national sur la Côte-Nord et il n’a que neuf ans. Si vous ne connaissez pas son histoire, la voici.

Matt Lemieux et son papa Marc-André Lemieux ont accepté discuter du parcours du jeune homme lors d’une entrevue avec Le Manic. Le jeune pilote se classe actuellement 5e au Québec et 9e au Canada.

Dans les derniers jours, Matt a participé à deux compétitions, dont le Championnat canadien ECAN de Deschambault, ce qui représente 8 jours de compétition d’affilée. Ses performances lui ont permis de se faufiler dans le top 10 des compétiteurs, soit en 9e position.

Les deux catégories dans lesquelles il a participé sont le 65cc 7-9 ans et 65 cc open , qui comprennent des pilotes âgés de 7 et 11 ans. Chaque participation dans une seule catégorie se résume à trois courses de 15 minutes chacune plus un tour de piste.

Matt Lemieux confie même avoir manqué d’énergie lors d’une des six courses, ce qui a descendu son classement final.

Le début de l’histoire

Le jeune garçon qui fait du motocross « juste pour le fun », a-t-il précisé, a eu la piqûre à sa fête de 3 ans, lorsqu’il a reçu une mini moto 50 cc 4 temps. « On est allé l’essayer dans la cour de mon papi pis j’ai vraiment aimé ça », raconte-t-il.

Matt Lemieux a fait sa première course nationale à l’âge de 5 ans en 2019 et a remporté le titre de vice-champion québécois à 7 ans.

« Matt a toujours été agile sur ce qui roule à deux roues », précise le papa qui n’avait jamais eu d’intérêt pour le motocross avant que son fils s’en passionne.

Le père du jeune homme explique que son fils a appris par lui-même, « Matt est autodidacte, il fait ça tout seul », souligne-t-il.

Puisqu’il n’existe pas d’école de motocross avec des entraîneurs, Matt se pratique sur la piste de Baie-Comeau pour une moyenne de 50 heures par année.

Même s’il est jugé par les courses auxquelles il prend part lors des compétitions, le Baie-Comois précise que les jumps sont ce qu’il préfère faire. « Plus c’est haut, plus c’est le fun », confirme-t-il.

Matt Lemieux tenait lors de l’entrevue, à remercier les commanditaires qui l’appui depuis le tout début tel que Technikem Baie-Comeau et PWR Graphics, « ils sont là depuis le jour 1 avec Matt », souligne Marc-André Lemieux. Au fil de la carrière sportive de Matt, Nord X — Sports & Aventures de Baie-Comeau et Northemn Graphite de Baie-Comeau ont également soutenu l’athlète au plus grand bonheur de celui-ci.

Le jeune passionné prendra part à la dernière compétition provinciale de la saison les 19 et 20 août à Mirabel.