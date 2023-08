Un club pour les mini coureurs

Les jeunes de 7 à 10 ans, dont Alexia Bilodeau, pourront se préparer pour les événements de course à pied avec le Club les Minis Jambes en Nord mis sur pied par Marie-Pier Plante, la maman de la coureuse sur la photo. Photo courtoisie

La Septilienne Marie-Pier Plante est souvent derrière l’organisation d’événements ou de clubs, notamment pour ce qui touche le ski de fond et la course à pied. Le projet à venir : un club de course pour les minis.

Enseignante en éducation physique et mère de trois jeunes enfants, Marie-Pier Plante organisera des entraînements de groupe du 28 août au 11 octobre.

Le Club de course les Minis Jambes en Nord s’adressera aux jeunes de 7 à 10 ans.

Les entraînements, qui auront lieu les lundis et mercredis de 16h30 à 17h15, serviront de préparations aux événements de course à pied et de cross-country à venir dans la région, « tout en s’amusant », de dire Marie-Pier Plante.

Il en coûte 100$ pour l’ensemble des 14 sessions. L’endroit des rendez-vous reste à déterminer. Pour information et inscriptions (limitées à 20 jeunes) : marie-pier.plante@hotmail.com.