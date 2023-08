Natashquan, où la poésie et les grands espaces se rencontrent

Dans ce charmant village abritant environ 260 résidents, plusieurs familles sont de descendance des Îles-de-la-Madeleine. Bien que leur accent leur soit propre, il est possible de constater quelques similitudes entre les accents des deux régions.

Le village a été longtemps une référence pour la pêche à la morue. Les galets et ses petites habitations sur les roches face à la mer témoignent de cette histoire. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve sur l’autocollant ainsi que sur la majeure partie des produits promotionnels de la municipalité. Chaque maison, appelée magasin, appartient à une famille pionnière du village. Elles servaient anciennement à entreposer les équipements de pêche, à préserver et sécher la morue, ainsi qu’à conserver l’huile de phoque, entre autres utilisée à l’époque pour l’éclairage des lampes.

Crédit Michel Villeneuve

Gilles Vigneault est natif de Natashquan, comme plusieurs poètes moins connus. Il arrive parfois d’entendre ces artistes fredonner leur poésie en grattant leur guitare lors d’événements organisés par la communauté.

En entrant dans le village, les visiteurs peuvent apercevoir le texte « Levons la grande voile, il est temps de revenir voir la famille et les amis » mis en valeur sur une maison bleue des plus coquettes.

De Montréal à Natashquan

Gabriel Turner a grandi à l’île Bizard, située au nord-ouest de Montréal. Il a d’abord habité à Sept-Îles pour son travail d’électromécanicien, avant d’emménager à Aguanish, puis à Natashquan. Il y vit aujourd’hui avec sa famille. En 2017, il fonde la microbrasserie La Mouche. Gabriel aime Natashquan pour sa nature sauvage, son territoire sans clôture et la vie sociale d’une communauté accueillante.

Les incontournables de Gabriel

L’entrepreneur qualifie la grande rivière Natashquan de majestueuse. C’est la pourvoirie Hipou qui gère la pêche sportive de cette rivière qui s’étend sur plus de 378 km de longueur. Trois secteurs de pêche incluant une trentaine de fosses y sont disponibles. Ses chutes et ses rapides sont impressionnants, au même titre que son débit d’eau rappelant sa puissance.

Le café l’Échouerie est le point de rassemblement pour les gens de la région et les visiteurs. Située près des galets du village et face à la mer, sa terrasse offre un panorama unique. Gabriel s’y rend notamment pour ses spectacles.

Crédit Destination Natashquan

Gabriel a comme coup de cœur depuis plusieurs années l’entreprise De baies et de sève. Cette dernière offre des produits gourmands et des produits pour le corps issus du travail de cueillettes faites sur le territoire. L’entrepreneur salue le travail de minutie accompli par l’équipe et, surtout, le contexte de préservation de la ressource et du respect de l’environnement dans lequel cela est réalisé. Dans sa nouvelle boutique située sur l’allée des Galets, il est également possible de découvrir le travail de potière de Stéphanie Landry à travers son entreprise Céramique Natashquan. Une belle façon de découvrir le territoire!

Les plages de Natashquan situées entre la communauté autochtone de Nutashquan et le centre-ville de la municipalité sont également des incontournables, tant pour s’y balader que pour profiter de soirées autour d’un feu de grève ou participer aux événements festifs estivaux, organisés par les résidents.

Crédit Daphnée Caron

Quelques attraits en rafale à y faire :

La galerie-boutique Un air de par ici pour ses vêtements promotionnels et les souvenirs qu’on peut y trouver et rapporter à la maison;

La visite de la maison d’enfance de Gilles Vigneault pour son histoire et sa poésie;

Le restaurant Au goût du large qui vient tout juste de rouvrir, réputé pour ses fruits de mer;

La cantine chez Thérèse pour ses frites fraîches mises en valeur dans sa délicieuse poutine.

Alors, allez-vous lever la grande voile vers Natashquan cet été?