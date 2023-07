Une deuxième tentative pour le regroupement des caisses Desjardins de Minganie et de Basse-Côte-Nord

Après une première tentative infructueuse au mois de juin, les démarches reprennent pour faire aboutir le projet de regroupement des caisses Desjardins de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

Au mois de juin, le projet de fusion était passé très proche de se concrétiser avec les membres des caisses de Havre-Saint-Pierre, de Blanc-Sablon, de La Tabatière et de Mingan-Anticosti votant en faveur. Seuls les membres de la Caisse populaire Desjardins de Tête-à-la-Baleine avaient voté contre. Ce résultat avait mis sur pause le projet de regroupement.

À Tête-à-la-Baleine, le pourcentage en faveur du projet était de 37,5%. Pour aller de l’avant avec la fusion, un pourcentage d’appui d’au moins 66,6% devait être obtenu dans chacune des caisses.

Toutefois, les conseils d’administration des cinq caisses, dont celle de Tête-à-la-Baleine reste convaincue de la nécessité de cette fusion.

« La conclusion est simple et sans équivoque: ce projet de regroupement est nécessaire afin de consolider nos forces et garantir une offre de services adéquate dans nos communautés. Dans le cas contraire, sans le regroupement, une caisse de notre envergure ne pourrait poursuivre sa mission seule. Et nous ne sommes pas la seule caisse dans cette situation. Ainsi, c’est l’avenir des services financiers de toute la région qui est actuellement en jeu » déclare Gilles Monger, président de la Caisse de Tête-à-la-Baleine par voie de communiqué.

Ainsi un nouveau vote concernant ce projet aura lieu pour les membres de Tête-à-la-Baleine. Une assemblée générale extraordinaire se déroulera le 27 août prochain à 19 h. Les membres pourront ensuite se prononcer en votant en ligne jusqu’au 31 août.

En marge de l’assemblée, des soirées d’information se tiendront les 7, 8, 9 et 15 août afin de présenter aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Tête-à-la-Baleine les raisons qui motivent ce regroupement.

Les administrateurs des cinq caisses concernées ajoutent que ce projet de regroupement n’a aucunement l’objectif de réduire l’offre de services sur le territoire. Selon eux, l’addition des cinq caisses permettrait de maintenir ceux-ci dans la région de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

Si jamais le projet de fusion va de l’avant, la nouvelle caisse regroupera plus de 14 000 membres et comptera sur 13 centres de services.