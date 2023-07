Un camp temporaire de la SOPFEU s’installe près du camp Fleury à Labrieville

Un complexe temporaire de la SOPFEU est installé depuis le 4 juillet près du camp Fleury dans le secteur de Labrieville. Il accueille 50 ressources pour éteindre l’incendie de forêt à proximité.

« L’équipe pourra intervenir sur le feu qui est plus au nord parce que c’est celui-là qui a le plus d’activité actuellement. Il y a du travail qui se fait avec de la machinerie pour pouvoir faire des espaces coupe-feu et ainsi ralentir la progression de l’incendie. On a des hélicoptères pour faire l’arrosage », affirme la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

Avec la diminution du nombre d’incendie hors contrôle, la SOPFEU peut maintenant se rendre à de nouveaux endroits qui ne faisaient pas partie des premières priorités.

« On commence à avoir du temps pour aller intervenir sur certains feux qui ont un peu plus d’activité. Avant, on avait certaines priorités. Celui-là, c’est l’incendie qui a un peu plus d’activité que ceux au sud qui sont très calmes en ce moment. Ils sont encore contenus, mais ils ne sont pas encore éteints », explique Mme Gariépy.

Les pompiers forestiers se concentreront donc plus au nord pour l’instant. Selon la porte-parole, la température est différente dans ce secteur et les millimètres de pluie se sont fait peu nombreux.

« La pluie des derniers jours a aidé pour contenir les deux un peu plus au sud, mais dans la partie plus au nord, les apports de pluie étaient un peu moindres », confirme-t-elle.

L’interdiction d’accès en forêt est toujours en vigueur pour deux secteurs de la Côte-Nord, soit près de Labrieville et de Micoua, là où les incendies sont encore en action.

Incendies à Micoua

Dans le secteur de Micoua, du renfort des États-Unis avait été déployé la semaine dernière. Une équipe de gestion de feux majeurs composée de sept personnes et 80 pompiers forestiers ont pris en charge le secteur.

Une section de 20 pompiers forestiers s’est ajoutée samedi dernier et une autre section de 20 pompiers forestiers s’ajoute aujourd’hui, pour prendre le relais de la première cohorte qui sera démobilisée. Il y a donc environ 130 personnes en action.

Trois incendies sont en activité dans ce secteur de la Côte-Nord, mais c’est le plus grand qui est inquiétant. « Il est en arrêt de progression, du moins temporaire. C’est la température qui nous aide actuellement. C’est pour ça qu’on continue de travailler autour », dévoile Isabelle Gariépy.

La Côte-Nord possède encore le même nombre d’incendies de forêt puisqu’ils n’ont pas été éteints, mais la plupart sont contenus ou maîtrisés. On retrouve donc 11 feux dans la zone intensive et 4 dans la zone nordique.

« Ça va quand même bien, le travail avance bien, ce qui nous aide actuellement pour avancer dans le travail, c’est vraiment la température. Il demeure que le soleil va revenir. On doit continuer de travailler. On sait qu’on va travailler longtemps sur ces incendies », conclut Mme Gariépy.