Début imminent des travaux de réfection de la rue Napoléon

Ce sont trois mois de travaux qui se dérouleront cet été pour la réfection de la rue Napoléon à Sept-Îles.

« À partir du 19 juin, l’entrepreneur va commencer à se mobiliser et normalement, les travaux devraient débuter autour du 26 juin », a précisé le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, lors de la séance du conseil du 12 juin.

Les travaux devraient être achevés à la fin du mois de septembre.

Ils toucheront une portion de 500 mètres soit entre le boulevard Laure et l’avenue Franquelin. En plus de refaire la chaussée de la rue Napoléon, les travaux toucheront également les conduites d’égouts, d’aqueduc et pluviales.

Le conseiller Berthe invite les citoyens à éviter le secteur durant les travaux et à circuler plutôt sur la rue Maltais.

Le conseil municipal a octroyé au mois d’avril un contrat de 4,6M$ à l’entreprise Construction Polaris pour la réalisation de cette tâche.