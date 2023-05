Près de 16 millions de dollars d’investissement pour la connectivité de la Côte-Nord

Un total de près de 16 millions de dollars d’investissement de TELUS, du gouvernement du Québec et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) permettra une meilleure connectivité sur la Côte-Nord. Le déploiement et la mise à jour des réseaux PureFibre et 5G seront bénéfiques tant pour la sécurité sur la route 138 que pour le développement économique.

Une meilleure connectivité sur la Côte-Nord sera possible grâce à l’investissement privé de TELUS de 5 millions de dollars qui est associé à la contribution financière du gouvernement du Québec de 6,89 millions de dollars et de 4,06 millions de dollars du CRTC.

Ces montants permettront l’ajout de neuf nouveaux sites sans fil dans les MRC de la Manicouagan et de la Minganie.

La connectivité sera bonifiée dans le nord de Baie-Comeau soit près de la route 389, au Lac Walker ainsi que plusieurs tronçons de la route 138 et municipalités entre Sept-Îles et Natashquan.

Il faudra patienter encore un peu puisque les travaux préparatoires et la planification devraient débuter en 2023 et TELUS prévoit que dès 2024 les premiers sites seront en service.

La Côte-Nord se réjouit

Léonard Labrie, préfet suppléant de la MRC de Minganie se dit heureux de poursuivre le virage numérique grâce à la connectivité de TELUS.

« La haute vitesse et le service cellulaire nous permettent de stimuler l’entrepreneuriat, le développement économique ainsi que l’attrait touriste de la région », dit le préfet.

« Plus important encore, la connectivité sans fil rend nos routes plus sécuritaires et permet de bonifier les services d’urgences », ajoute-t-il.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, se réjouit de cette excellente nouvelle pour la région.

Selon lui, cette connectivité est devenue indispensable de nos jours soit pour faire du télétravail, étudier à distance ou avoir accès à des soins de santé virtuels, au quotidien à la maison ou lors de déplacements.

« Nous n’avons maintenant plus rien à envier aux grands centres urbains sur ce plan », dit le maire de Baie-Comeau.

Redonner à la communauté

TELUS profite de l’occasion pour souligner son implication sociale et son désir d’apporter des changements sociaux positifs dans les communautés.

Depuis 2000, 6 500 heures de bénévolat ont été effectuées par les équipes de TELUS et 450 000 $ ont été remis en appui aux organismes locaux.

Parmi les organismes figurent la Maison de la famille de Baie-Comeau pour l’appui de l’Intervention communautaire en périnatalité et offrir un service de supervision des droits d’accès sur le territoire de la Côte-Nord.