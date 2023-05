66 préposés aux bénéficiaires à former en accéléré sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et les Centres de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire et de Sept-Îles se préparent à former en accéléré 66 nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB), soit le nombre de places consenti à la région par Québec.

En début de semaine dernière, la relance de la formation de courte durée de PAB au Québec a été dévoilée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les inscriptions sont lancées et les cours pourraient s’amorcer au début d’août. Il est question d’une formation de 375 heures réparties sur environ trois mois. Les étudiants auront accès à une bourse d’études de 12 000 $, mais devront s’engager à travailler au moins six mois dans un établissement du réseau de la santé.

On se souviendra que ce type de formation accélérée de PAB a été instaurée pendant la pandémie pour répondre à l’importante pénurie. Selon le porte-parole du CISSS, Pascal Paradis, des 83 étudiants inscrits depuis juin 2020, 58 travaillent toujours comme préposés. « Pour les autres, soit qu’ils n’ont pas terminé la formation, ne sont plus à l’emploi du CISSS ou ne travaillent plus comme PAB. »

L’Estuaire est prêt

Du côté du Centre de services scolaire de l’Estuaire, on se dit prêt à répondre à la demande. Au cours des dernières années, le CFP a formé quatre cohortes de courte durée, dont l’une en milieu autochtone.

Comme le souligne Patricia Lavoie, régisseuse aux communications, l’Estuaire ignore encore le nombre de places qui lui sera alloué. Il sera déterminé, dit-elle, par les besoins du CISSS et la capacité du CFP à Sept-Îles à démarrer une cohorte.

« De notre côté, nous sommes prêts et nous nous ajusterons au nombre de candidats qui nous seront acheminés par le CISSS. »

Soulignons qu’une grande partie de la formation se déroulera à distance. Le volet pratique sera dispensé beaucoup en milieu de travail sous la supervision des équipes enseignantes. Les portions en classe se feront aux installations du CFP à Forestville. Fait à noter, un service de transport sera disponible entre Baie-Comeau, Pessamit et Forestville.

À Sept-Îles

Au Centre de services scolaire du Fer à Sept-Îles, on ne s’est pas encore penché sur la formation accélérée de PAB lancée par Québec.

« En ce moment, on n’a aucune idée de rien », précise Pascale Cormier, conseillère d’orientation. Elle souligne toutefois qu’une rencontre doit se tenir bientôt pour en discuter.