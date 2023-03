Olivier Ciarlo se dresse devant l’Armada

Tout comme dans le premier affrontement entre les deux équipes cette saison, Olivier Ciarlo et Charles-Edward Gravel se sont livré tout un duel devant leurs filets respectifs. Cette fois-ci, c’est le portier du Drakkar qui a eu le dessus, remportant le match 2-1 en temps régulier. Cette victoire qualifie d’ailleurs officiellement Baie-Comeau en séries éliminatoires.

C’est une saison difficile pour l’Armada. À partir du mois de novembre, la troupe de Bruce Richardson a commencé à enchaîner les défaites et n’a jamais vraiment pu se remettre sur les rails. Malgré tout, lorsqu’elle s’est présentée à Baie-Comeau pour deux matchs en janvier, elle a remporté les 4 points, contre aucun pour les nord-côtiers.

Luttant pour sa place en séries, l’Armada semble bien déterminée à reprendre là où elle avait laissé. Mikaël Denis donne les devants à son équipe en avantage numérique dès les trois premières minutes de jeu. Xavier Sarrasin passe bien près de doubler l’avance en s’échappant en désavantage numérique, sans toutefois parvenir à faire bouger les cordages.

Cette chance ratée donne des ailes au Drakkar, qui crée l’égalité dans les minutes suivantes. Sur une entrée en zone adverse, Charles-Antoine Lavallée se défait d’un défenseur, qui se retrouve complètement hors position après avoir raté sa mise en échec. Le tir de Lavallée est repoussé par le gardien, mais Isaac Dufort saisit le retour dans l’enclave et marque son 21e filet de la campagne.

Le fait saillant de la période appartient cependant à Olivier Ciarlo, qui réalise ce qui pourrait bien être l’arrêt de l’année dans la LHJMQ. Avec quelques secondes au cadran, il plonge sur sa droite et fait l’arrêt en étirant le bâton. La lumière rouge s’était allumée; tout le monde était convaincu que le but avait été marqué.

Après 41 secondes en deuxième, Baie-Comeau prend les commandes du match. Matyas Melovsky garde tout juste l’attaque en vie sur la ligne bleue et sert une magnifique passe du revers à Justin Poirier. Le numéro 9 fonce au filet à toute vitesse et ses mains habiles ont raison du gardien de but; son 27e de la saison. Cela s’avéra être le but gagnant.

Le reste du match sera sans véritable fait saillant, à part une solide mise en échec d’Isaac Dufort en troisième période, qui rappelait les beaux jours de Jean-François Jacques avec le Drakkar. La robustesse a d’ailleurs un élément marquant du jeu des Baie-Comois, qui ont été très généreux des épaules; un style de jeu qui devrait être à point pour les séries éliminatoires.

L’Armada joue vraiment avec l’énergie du désespoir jusqu’à la toute fin, mais manque cruellement de finition près du filet. Les Bourque, Denis, Sarrasin et Brisson ont donné du fil à retordre aux nord-côtiers à plusieurs occasions, qui ont cependant pu compter sur Ciarlo pour conserver la mince avance. De l’autre côté, Gravel a été peu menacé après le but de Poirier.

Les deux équipes se disputeront la victoire pour une quatrième et dernière fois cette saison demain en fin d’après-midi.