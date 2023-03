Vol et vandalisme à l’aréna Conrad-Parent

L’aréna Conrad-Parent a été la cible d’un vol et de vandalisme dans la nuit de dimanche à lundi. C’est ce qu’a révélé le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, lors de la séance publique du 13 mars.

Le ou les individus ont volé du matériel informatique. La municipalité a porté plainte à la Sûreté du Québec.

Le maire dénonce de tels actes.

« Je ne comprends pas quel est le but de ces personnes de s’introduire dans un bâtiment qui est la propriété de tous, et causer des dommages qui vont entraîner des dépenses aux citoyens, ainsi que mobiliser des ressources pour une enquête policière. Ça me dépasse !», déclare Steeve Beaupré