Steeve Beaupré honore son pari

Deux jours après la conquête des Gaulois de Port-Cartier sur les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, le maire Steeve Beaupré tient sa parole.

M. Beaupré arbore en ce lundi 13 mars le chandail de la formation championne de la finale de la Ligue de hockey Senior AA. De plus, le drapeau de la Ville de Port-Cartier est hissé tout au haut du mât de l’Hôtel de Ville… de Sept-Îles.

Rappelons que les maires de Sept-Îles et de Port-Cartier, Steeve Beaupré et Alain Thibault, s’étaient lancé un défi amical en marge de la finale, soit que l’élu de l’équipe perdante porterait le chandail rival durant toute une journée. M. Beaupré l’aura aussi lors de la séance du conseil municipal du lundi 13 mars.

« Merci à Alain Thibault, Maire de Port-Cartier pour ton implication et d’avoir joué le jeu avec moi. Les Basques Senior AA de Sept-Îles, on se reprend la saison prochaine et merci aux joueurs pour les beaux moments », a écrit sur Facebook M. Beaupré, au lendemain du match décisif.