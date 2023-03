Il faut construire des logements à Sept-Îles

Pour cet été, on estime qu’on atteindra un sommet à environ 300 unités manquantes pour loger temporairement des travailleurs. Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) est d’avis que la solution au problème de logement passe par de nouvelles constructions.

Il y a entre autres Alouette qui lancera son chantier de 170M$ pour ses nouveaux fours cet été et les travaux commenceront pour le projet de parc éolien Apuiat, au printemps. « C’est très clair que ça prend de la nouvelle construction et on essaie de travailler avec la grande entreprise pour voir comment on peut provoquer ça », a dit Paul Lavoie, directeur général de DÉSI.

L’organisation s’assure de créer un canal de communications entre les grandes entreprises et des gens capables construire des immeubles et de les opérer. « L’idée, c’est d’essayer de provoquer de la nouvelle construction, qui pourrait servir pour leurs besoins et venir donner de l’air au reste du parc locatif », a expliqué M. Lavoie.

En augmentant l’offre, DÉSI fait le pari qu’on pourra également contrôler la hausse des prix des logements. « Quand la demande devient plus grande que l’offre, tu as des gens qui vont augmenter beaucoup le prix des loyers, et à ce moment-là, tu vas avoir une catégorie de logements un petit peu moins chers qui arrête d’exister et tu as des gens pour qui ça devient très compliqué de se loger » , a-t-il illustré.

« En augmentant l’offre par rapport à la demande, les gens qui vont louer à des prix de fou ne seront plus capable de louer leurs loyers et n’auront pas le choix de baisser les prix. »