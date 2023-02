L’équipe Gallixtrême s’illustre en piste

Les skieurs de l’équipe de compétition Gallixtrême et du mont Ti-Basses retrouvaient une fois de plus sur les pentes, cette fois à la Station Gallix, les 18 et 19 février.

Les skieurs locaux y sont allés d’une récolte totale de 27 médailles. Maxime Lavoie, chez les U12 Féminin, et Erwan Le Bower, chez les U16 Masculin, ajoutent chacun quatre médailles à leur collection respective. Pour Mathys Pelletier, c’est trois de plus.

Médaillés Club Gallixtrême

U12 féminin

Slalom

Maxime Lavoie: 2 Bronze (2)

Slalom Géant

Maxime Lavoie: 1 argent/1 bronze

U12 masculin

Slalom

Édouard Tremblay : 1 bronze

Tristan Roussy: 1 bronze

Slalom Géant

Tristan Roussy: 1 bronze

U14 féminin

Slalom

Laurelou Dion : 1 or/1 argent

Nolween Le Boyer : 1 argent/1 bronze

Slalom géant

Frédérike Tremblay : 2 bronze

U14 masculin

Slalom: Mathys Pelletier : 2 argent

Slalom géant

Mathys Pelletier : 1 bronze

U16 masculin

Slalom

Erwan Le Boyer : 2 bronze

Slalom géant

Erwan Le Boyer : 1 argent/1 bronze

Maîtres masculin

Slalom

Frédéric Gagnon : 1 argent

Slalom Géant

Michaël Rail : 2 or

Yannick Gauthier : 1 argent

Christian Pelletier : 2 bronze

Maîtres féminin

Slalom géant

Jade Fortin : 1 or