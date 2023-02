Les Missiles triomphent trois fois à Québec

La Côte-Nord était très bien représentée au Tournoi de ringuette de la Capitale avec cinq équipes de l’Association de Sept-Îles et autant de celle de Havre-Saint-Pierre. Trois formations de Sept-Îles sont reparties de Québec avec les grands honneurs.

Les Missiles ont été sacrées championnes dans le novice C, dans l’atome C et dans le junior B. Pour les deux premières catégories, les victoires en finales ont été acquises contre les Acadiennes de… Havre-Saint-Pierre, avec des marques respectives de 4-2 et de 3-2. Pour la dernière conquête, les Septiliennes ont disposé des Rebelles de Bellechasse au pointage de 5-4.

Les autres formations de l’Association de ringuette de Sept-Îles étaient celles de l’atome B, vaincues 6-0 en finale par la Vallée-du-Richelieu, et celle de la catégorie benjamine B, qui s’est inclinée en demi-finale.

Pour Havre-Saint-Pierre, ses Acadiennes de l’Intermédiaire B ont aussi perdu en finale, 2-0, contre les Valkyries de Sainte-Marie. Pour les benjamines C, son parcours s’était arrêté dans le carré d’as. Quant aux benjamines B, elles n’ont pas accédé aux éliminatoires.

Les dernières compétitions de la saison seront les Championnats provinciaux A/B sur la Rive-Sud de Montréal du 31 mars au 2 avril et le Festival C de Trois-Rivières du 14 au 16 avril.

Entretemps, des joueuses de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre représenteront la Côte-Nord à la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. La ringuette est à l’horaire du 8 au 11 mars.