La Salle Jean-Marc Dion fêtera ses 30 ans avec des artistes d’ici

La Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles célèbrera ses 30 ans dès le mois de mai. Les rendez-vous qui marqueront cet anniversaire ont été annoncés en présence notamment du maire Steeve Beaupré, de la directrice de la Salle, Chantal Dion, et du président du CA de la Corporation, Patrick Delobel.

La Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles mettra en lumières les artistes d’ici pour souligner ses 30 ans en mai. Il est loin du temps où les spectacles se déroulaient à l’auditorium de l’école Manikoutai.

Focus Autochtone, Rendez-vous chez nous et Café-croissant classique font partie des événements qui marqueront cet anniversaire de la Salle inaugurée le 8 mai 1993.

La population pourra donc voir sur scène Maten, Matiu et Scott-Pien Picard le 12 mai, Ema Landry et Louis-Jean Cormier le lendemain ainsi que Jean-François Haché et Olivier Arseneault le 13 mai.

Les dirigeants de la Salle entendent donner davantage de place à la musique autochtone, une continuité de ce qui fait avec le spectacle présenté depuis près de 20 ans en décembre par le Studio Makusham. Les trois artistes artistes invités le 11 mai proposeront du matériel récent.

Pour Ema Landry, ce sera l’occasion aussi de lancer son nouvel album et pour Louis-Jean Cormier de présenter son spectacle Les passages secrets 2, tout en revisitant son répertoire.

Le Foyer de Salle aura des allures d’endroit de Café-croissant Classique le 13 mai avec M. Haché à la guitare classique suivi du danseur Olivier Arseneault avec « Redevenir ».

« C’était ma ligne maîtresse pour cette occasion (30 ans) de mettre en lumière les artistes d’ici De donner la scène aux artistes d’ici », a dit la directrice de la Salle, Chantal Bouchard.

Les 30 ans de la Salle Jean-Marc Dion seront aussi soulignés sous le signe de la reconnaissance le jeudi 11 mai, une soirée retrouvailles des employés et personnes qui ont contribué au développement de ce lieu culturel.

Lors de cette même soirée, comme tout au long des mois qui suivront, plusieurs clins d’œil seront fait sur les événements marquants, mais aussi par d’autres artistes qui se sont professionnalisés dans ses murs. « On se garde des surprises », a mentionné Mme Bouchard.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, et le président du conseil d’administration de la Corporation de la Salle de spectacles de Sept-Îles, Patrick Delobel, ont parlé de fierté pour ce lieu culturel.

L’équipe de la Salle et son conseil d’administration tiennent également à reconnaître l’apport des organismes culturels sans but lucratif. Ils auront droit de mars 2023 à juin 2024 à un crédit sur leur prochaine location, d’une valeur de 30 billets à 30$. Pour les artistes locaux, 30 heures au total sont à leur disposition en formule cabaret, des spectacles plus intimistes.

La population pourra aussi partager ses souvenirs des 30 ans de la Salle par le biais de photos et anecdotes. Ces moments seront diffusés sur le mur écran du foyer au courant de 2023.

Vous voulez y aller?

Les billets pour les spectacles et rendez-vous des 12, 13 et 14 mai sont en vente, en ligne, sur le site de la Salle, au coût de 30$ par soir. Il est possible de vous procurer un passeport pour les trois journées au coût de 75$.