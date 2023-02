16 médailles pour les nageurs du Club de Natation de Sept-Îles à l’Aquafête

Ce sont 19 nageurs du Club de Natation de Sept-Îles qui ont participé à l’événement festif l’Aquafête. Ils reviennent avec un total de 16 médailles, plusieurs améliorations de temps et des souvenirs plein la tête.

La compétition qui se déroulait à Charlesbourg est un incontournable pour les nageurs du niveau développement et était bien attendue puisque l’édition antérieure avait été annulée en raison de la pandémie.

Au cours de cette compétition, sept nageurs ont amélioré leur temps.

De plus, le Club est de retour avec 16 médailles soit quatre d’or, cinq d’argent et sept de bronze.

La compétition qui se veut un événement festif a permis aux participants de se créer de beaux souvenirs. Les jeunes ont eu la chance d’avoir la visite de Bonhomme, un moment des plus apprécié pendant l’événement.

La prochaine compétition se déroulera à Baie-Comeau du 10 au 12 février.

Résultats:

Raphaël Vachon a été le plus décorer avec 4 médailles : 1 or, 1 argent et 2 bronze

Mérédith Boudreault récolte une médaille d’or et une de bronze

Zack Lachapelle termine 1re au 100 M QNI

Ève Chambers décroche deux médailles d’argent

Marc-Antoine Sergerie termine 2ie au 50 M Brasse et 3ie au 50 M Libre

Élodie Boudreau obtient deux médailles de bronze

Lili Bélanger termine deuxième au 50 M Brasse

Relais 4 X 50M Libre 11-12 ans composé de Ève Chambers, Élodie Boudreau, Raphaël Vachon et Mérédith Boudreault remportent l’or.

Relais 4 X 50M Libre10 ans et moins Emma Chambers, Jasmine Bursey, Alyssa Gonthier et Marc-Antoine Sergerie terminent en 3e position.