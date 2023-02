1,1 M$ pour développer Mer et monde écotours

Mer et monde écotours ne cesse de surprendre et d’innover. Après avoir vu son pavillon d’accueil prendre feu en mars 2021, l’entreprise touristique se remet sur les rails en mettant la main sur une aide financière de 1,1 M$.

C’est dans le cadre du programme d’aide à la relance de l’industrie touristique que la ministre du Tourisme Caroline Proulx a confirmé le soutien financier à l’entreprise appartenant au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit qui s’élève précisément à 1 105 400 $.

Mme Proulx est de passage dans la région le 6 février en compagnie de la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

La subvention sera mise à profit pour la construction d’un pavillon d’accueil et de trois hébergements avec services complets ainsi que pour l’aménagement d’un nouveau stationnement. Le stationnement, le sentier et l’éclairage du site des employés seront aussi améliorés.

L’aide financière contribuera donc par le fait même à la bonification de l’offre touristique de la Haute-Côte-Nord. « Ce projet contribuera à prolonger la saison touristique en Côte-Nord et à mettre en valeur le tourisme responsable et durable », assure-t-on également par voie de communiqué.

« Le produit touristique de Mer et monde écotours se démarquait déjà par son site exceptionnel et rempli d’histoire ainsi que par son personnel passionné, professionnel et attentionné. Grâce à cet investissement, visant à améliorer nos installations dans une perspective de développement durable respectueuse de ce milieu unique, notre offre de services atteindra un nouveau sommet d’excellence », souligne Nicolas Moreau, président de Mer et monde écotours.

Il garantit aussi que l’entreprise « pourra mieux accueillir les touristes pour leur faire vivre une expérience ‘‘innubliable’’, fidèle à la tradition d’accueil des Innus. Nos employés pourront aussi bénéficier d’espaces de travail et de logement plus optimaux ».

De son côté, la ministre de l’Emploi vante les activités nautiques proposées par l’entreprise située aux Bergeronnes.

« [Elles] permettent aux visiteurs de se familiariser avec le milieu marin et les baleines. Ils peuvent ainsi profiter de l’estuaire du Saint-Laurent, l’une de nos plus grandes richesses naturelles. Les améliorations qui seront apportées au site de l’entreprise contribueront à augmenter les retombées économiques dans notre région, en générant un plus grand nombre de nuitées, par exemple », commente Kateri Jourdain Champagne.