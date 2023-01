Production record et projets ambitieux pour Champion Iron

Champion Iron rapporte une production record de 2,9 millions de tonnes de concentré à haute teneur pour son troisième trimestre, en plus de résultats positifs à son étude de faisabilité visant à transformer davantage le concentré du lac Bloom pour ainsi contribuer à la production d’acier verte.

En décembre, l’usine de la phase II a également atteint la production commerciale pour le projet d’expansion, a aussi fait savoir la minière, jeudi soir.

« Un jalon important qui représente l’aboutissement de plusieurs années de travail par nos employés dévoués », a indiqué David Cataford, chef de la direction de Champion. « Les investissements de la phase II au Lac Bloom devraient contribuer à normaliser les coûts d’exploitation par tonne vendue, alors que le projet progresse vers la capacité nominale, que nous prévoyons atteindre d’ici peu », poursuit-il, dans un communiqué.

Les travaux liés à l’usine ont été exécutés plus rapidement que prévu à l’échéancier. Cependant, les travaux hors du site continuent de progresser, mais avec de légers retards, en raison de la disponibilité limitée de travailleurs et de la livraison tardive de certaines composantes clés.

Plus vert

Les résultats de l’étude de faisabilité évaluant les modifications au schéma de traitement de l’usine de la phase II et les infrastructures requises pour transformer la production actuelle en minerai de fer de qualité réduction directe pour bouletage (RDPB) sont positifs.

« Le projet, qui met à profit la pureté presque inégalée de nos ressources, permet à notre Société de participer à la transition accélérée de l’industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et offre la possibilité de générer d’importants retours sur investissement, tout en créant davantage de retombées positives localement avec des emplois de qualité pour la région », affirme à ce propos M. Cataford.

La période de construction pour ce projet est estimée à 2 ans et demi. Des dépenses en immobilisations totales de 470,7M$ incluant l’ajout d’infrastructures énergétiques et portuaires sont prévues. À terme, Champion pourrait se mettre à produire un des produits de qualité RDBP « de la plus haute qualité disponible sur le marché ». Il obtiendrait ainsi une prime sur les ventes par rapport à son concentré de minerai de fer actuel.

La vieille usine de Pointe-Noire toujours en vue

Dans ses cartons, Champion a également une étude de faisabilité en cours pour évaluer la possibilité de remettre en service l’usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire. L’étude « avance à bon train » et devrait être complétée au deuxième semestre de 2023, a fait savoir la minière.

Au même moment, son étude de faisabilité concernant le projet Kami devrait se terminer aussi.