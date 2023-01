Steeve Beaupré veut un forum des citoyens corporatifs

Pour trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, souhaite mettre en place un forum des citoyens corporatifs.

« L’idée est d’organiser une rencontre avec tous les partenaires que ce soit la chambre de commerce, Développement économique Sept-Îles, les grandes entreprises et les entrepreneurs, pour s’asseoir ensemble et amener des idées et des solutions pour attirer des gens ici et essayer de stopper le phénomène de fly-in/fly-out », explique-t-il.

Il explique que le forum servirait principalement à discuter des enjeux reliés à la pénurie de main-d’œuvre qui touche Sept-Îles. La rencontre devrait être organisée d’ici la fin du printemps.

Cette idée d’un forum des citoyens corporatifs était une promesse de Steeve Beaupré lors de la campagne électorale à l’automne 2021.

M. Beaupré était l’invité d’un dîner-conférence ce jeudi organisé par la Chambre de commerce de Sept-Îles- Uashat mak Mani-utenam.

Lors de son allocution devant la chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, le maire Steeve Beaupré a souligné que l’immigration était l’une des solutions pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre.

Lors de son allocution, le maire a voulu lancer un message de collaboration entre la municipalité et le milieu économique pour trouver des solutions au problème de main-d’œuvre.

« Sur le manque de logements, si on rend des terrains disponibles pour la construction de maisons résidentiels ou pour des appartements, il faut qu’il y ait des entrepreneurs qui lèvent la main et qui disent qu’ils sont intéressés à travailler avec la Ville », indique-t-il.