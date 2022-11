Nouveau contrat de travail pour les employés de la municipalité de Havre-Saint-Pierre

À l’arrière: Charlaine Sirois, conseillère syndicale SCFP, Michel Thibeault, délégué syndical, Claude Prince vice président syndical, Laura Mansbridge, directrice générale adjointe et Jessy Létourneau, directeur général À l’avant: Jonathan Richard, président syndical, Paul Barriault, maire de Havre-Saint-Pierre

Les employés de la municipalité de Havre-Saint-Pierre ont signé une nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis septembre 2020.

Les salariés cols blancs et cols bleus, qui sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), auront droit à des hausses salariales. Ces augmentations se chiffrent à 1 % pour 2020; à 3,8 % pour 2021; à 3,5 % pour 2022; à 2,5 % pour 2023 et à 3 % pour 2024 et 2025.

Cette nouvelle convention est le fruit de négociations qui ont débuté en janvier 2022. Face à la lenteur du processus, les syndiqués s’étaient munis d’un mandat de grève en juin.

Le syndicat a demandé l’aide du service de médiation du ministère du Travail après une quinzaine de rencontres qui n’avait pas permis de trouver un terrain d’entente. C’est finalement ce qui a permis de dénouer l’impasse.

La nouvelle convention collective a été approuvée à 92% par les membres.