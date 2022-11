Création d’un comité des nouveaux arrivants à Port-Cartier

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le milieu port-cartois se réunit et crée un comité des nouveaux arrivants.

Formé en 2021, le comité a procédé à son lancement officiel ce mercredi lors d’une activité où plus d’une soixantaine de personnes, dont une trentaine de nouveaux arrivants, étaient présentes.

Cette initiative a pour but de lutter contre la baisse démographique et le manque de main-d’œuvre. Pour accomplir cet objectif, plusieurs partenaires (la Ville de Port-Cartier, la MRC des Sept-Rivières, Arbec, l’Aluminerie Alouette et ArcelorMittal) se réunissent pour le financement d’un projet pilote lors des trois prochaines années. Il consiste à l’embauche d’une ressource permanente dédiée aux nouveaux arrivants. Celle-ci sera prise en charge par l’organisme Popco

Cette personne devra travailler pour aider et comprendre les besoins des nouveaux arrivants dans le but de favoriser leur rétention.

« Cette ressource sera un peu comme une porte d’entrée pour les nouveaux arrivants. Elle pourra les accompagner dans leur intégration », explique Line Bordage, conseillère tourisme et relations avec le milieu à la Ville de Port-Cartier.

Cette ressource travaillera aussi à promouvoir la Ville.

« On veut encourager les gens à venir s’établir à Port-Cartier. Il y a beaucoup d’opportunité d’emploi. Il y a une superbe qualité de vie. On a des services et on est proche des grands centres que sont Sept-Îles et Baie-Comeau. On veut mettre de l’avant le potentiel de Port-Cartier pour attirer des gens », déclare Mme Bordage.

Le Comité des nouveaux arrivants est formé d’une quinzaine de personnes bénévoles, œuvrant dans le domaine économique et communautaire de Port-Cartier et des environs.