Cinq navires de croisière à Sept-Îles dans la prochaine semaine

L’ouragan Fiona force les compagnies de croisières à revoir leur itinéraire ce qui fait que trois navires supplémentaires viendront à Sept-Îles. C’est donc dire que Sept-Îles accueillera cinq navires de croisières au cours de la prochaine semaine.

« Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) n’a jamais reçu autant de navires dans la même semaine. Et ça va commencer en grand, avec l’arrivée du Carribean Princess, qui accostera, le 27 septembre, avec une possibilité de 3 000 passagers, plus les membres d’équipage. Le plus gros navire en termes de passagers à s’accoster au quai des croisières depuis le début des opérations en 2009 », souligne Suzanne Cassista, cheffe d’escale.

Par la suite, le Silver Whisper et le Seabourn Quest, seront respectivement à Sept-Îles le 28 et le 29 septembre. Chaque navire peut contenir entre 400 et 500 passagers.

Ses trois navires ont dévié leur chemin en raison des ravages de l’ouragan Fiona. Il est responsable de dommages à des ports dans les Maritimes.

Avec ses trois escales de dernières minutes, il faut aussi ajouter deux navires dont la visite était déjà prévue. Le Silver Whisper sera de retour à Sept-Îles le dimanche 2 octobre après avoir embarqué un nouveau groupe de croisiéristes à Québec. Puis, le 3 octobre sera la visite du Queen Mary 2.

Le mot logistique sera la clé pour DSIN au cours de la prochaine semaine.

« Le Port de Sept-Îles offre deux quais aux navires de croisière. En plus du quai principal, il y a celui de Pointe-aux-Basques, qui peut recevoir des navires de moins de 200 mètres. Ça demande de la logistique supplémentaire, mais on fera tout pour assister au mieux les compagnies de croisières et leurs passagers qui ne peuvent rien à la situation », explique Mme Cassista.

DSIN est présentement à la recherche de guides et d’animateurs bilingues ou anglophones pour accompagner et aider les croisiéristes. Il s’agit d’emplois rémunérés. Les personnes intéressées peuvent contacter Suzanne Cassista au 418-965-1376 ou au 418-965-1228.