Photo d’archives du mois | Plaques tournantes en éducation

Intérieur de l’École des arts et métiers de Bergeronnes,1952. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Société historique de la Côte-Nord (P8, S1, P392). Photographe non identifié

Avec son réseau éducatif local de trois institutions offrant enseignement primaire, secondaire, pensionnat et formation spécialisée, Les Bergeronnes deviennent un réel pôle d’éducation sur la Côte-Nord au cours des années 1950 et 1960.

On y vient de partout pour étudier, entre autres, à l’École des arts et métiers, inaugurée en septembre 1952. Les programmes de mécanique automobile, menuiserie, soudure et électricité offerts garantissent du travail sur les grands chantiers de l’époque.

Si les curés Thibault et Gendron ont pourvu la municipalité de ce glorieux réseau, c’est la réforme éducative des années 1960, avec la création des commissions scolaires et cégeps, qui dessine les avenues de poursuite sur le territoire. L’École des arts et métiers ferme en 1976.

Depuis, l’exode des étudiants vers les autres régions est devenu un mouvement constant. Or, un courant contraire se renforce maintenant sur la Côte-Nord : des étudiants viennent des autres régions pour suivre des formations techniques dans le réseau collégial que la forêt et ses cours d’eau rendent possibles, en tant que laboratoire naturel d’enseignement et de recherche, notamment en cynégétique et halieutique. D’autres jeunes demeurent en région, bénéficiant des nouveaux programmes offerts.

Avec la collaboration de Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice