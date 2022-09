Le Husky football réussit son retour sur son terrain

Le retour du Husky sur son terrain pour des matchs du RSEQ le samedi 24 septembre a été l’occasion de souligner le travail et l’impact de Danny Leclerc pour le programme de football à l’école Jean-du-Nord/Manikoutai. C’était aussi le moment de la passation du retraité depuis juin vers les deux nouveaux entraîneurs-chef, Jean-Pierre Lord et Luc Turner. Le tout a été fait en compagnie du personnel d’encadrement de l’équipe et de la directrice de l’école, Marie-Ève Murray. De gauche à droite : Renée Chouinard, Caroline Côté, Jean-Pierre Lord, Frédéric Gauthier, Jérémy Huet, Yan Savoie, Christian Lemieux, Danny Leclerc, Marie-Ève Murray, Luc Turner, Steve Simard, Dominic Chouinard, Natasha Monger et Benjamin Desbiens, ainsi que la mascotte Husk’Or.

Les deux équipes du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles ont connu la victoire à la maison, samedi, lors de la visite des Mustangs de l’école Odyssée/Dominique-Racine de Chicoutimi. Ils ont d’ailleurs salué ces premiers matchs à domicile depuis la saison 2019 devant une très bonne foule.

La formation cadette du Husky a parti le bal de belle façon en s’imposant 18-7 face à leurs adversaires du Saguenay. Pour ce qui est de la contribution offensive de Sept-Îles, elle a un nom, Shaw Adam, auteur de trois touchés, dont un sur une course de 98 verges. Il a huit majeurs en deux parties.

Sur le front défensif, Nathan Gaudreau s’est encore une fois démarqué, avec trois sacs du quart, neuf plaqués en solo et dix assistés.

« On s’attendait à un gros match contre les Mustangs et on l’a eu. Notre chimie d’équipe s’est transposée encore plus et nos gars démontrent qu’ils sont en mode football et ils performent », a souligné l’entraîneur Jean-Pierre Lord.

Il espère que sa troupe conservera la même énergie jusqu’au prochain match prévu ce samedi 1er octobre, 13h30, face aux Cyclones de l’école secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord.

Juvénile

Le duel dans le juvénile entre le Husky et les Mustangs a été tout aussi enlevant, les locaux s’imposant au final par la marque de 20-14.

Samuel Boudreault s’est retrouvé deux fois dans la zone des buts, ballon en main. Il a terminé la rencontre avec 74 verges de gain en douze courses. Ezékiel Lejeune y est aussi allé d’un touché, résultat d’un ballon échappé qu’il a ramené sur une course de 18 verges.

Le quart arrière Adam Minier a bien mené l’attaque des vainqueurs, complétant dix de ses quatorze passes tentées, en plus d’un converti de deux points. Quant à Raphaël Cyr, il a freiné les ardeurs de Chicoutimi à plus d’une reprise, totalisant neuf plaqués solos et trois assistés. Lejeune a aussi bien fait avec huit plaqués, soit six en solo et deux assistés.

« Jouer contre les Mustangs, c’est toujours un beau défi, c’est l’équipe à battre. Je suis content du résultat et de comment ça s’est fait. Ç’a été un match rude, mais propre », a dit Luc Turner, entraîneur-chef du juvénile. Son équipe accueillera les Centurions de Saint-Félicien à 10h le 1er octobre.

Au-delà des deux victoires, ce qui a retenu l’attention des entraîneurs, c’est l’ambiance qu’il y avait pour les deux parties, surtout que Fiona a été moins intense que prévue, même s’il y a eu des rafales à 50 km/h. Amis et parents étaient très nombreux pour ces premiers matchs depuis 2019.

« Les jeunes ont apprécié l’ambiance et Sept-Îles vivait football », a souligné Lord. « C’est le fun de gagner à la maison et de voir les gradins pleins », a dit Turner, qui a aussi parlé de l’implication du comité de parents « qui a rendu ça vivant sur les lignes de côté. » Les spectateurs ont pu se réchauffer avec les cafés et chocolats vendus à la cantine, en plus de ce qui était servi comme nourriture.

Si Dame nature est clémente pour samedi, l’organisation du Husky soulignera l’implication de partenaires et les matchs à domicile par une célébration, en plus d’un tailgate.