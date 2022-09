Kateri C. Jourdain promet au moins 5M$ pour un nouvel aréna à Sept-Îles

Kateri Champagne Jourdain, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Duplessis, promet qu’un minimum de 5 M$ sera octroyé à la Ville de Sept-Îles pour la construction d’un nouvel aréna, si elle est élue le 3 octobre.

« Il faut avoir des infrastructures qui nous permettent d’être plus accueillants et plus attrayants. Ça nous prend des logements et des services de proximité, mais ça nous prend aussi des infrastructures de sports et de loisirs modernes », affirme M. Champagne Jourdain pour justifier cet engagement.

La Ville de Sept-Îles souhaite remplacer l’aréna Conrad-Parent qui est en très mauvais état. La construction d’un nouvel aréna est estimée à 30M$.

Cette annonce de la candidate caquiste est accueillie positivement par le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

« Je suis heureux de constater la volonté de Mme Champagne Jourdain à soutenir la Ville de Sept-Îles dans nos projets prioritaires pour les familles d’ici », indique le maire par voie de communiqué.

La municipalité cherche depuis de nombreuses années à améliorer ses infrastructures sportives. On se souviendra que la Ville avait voulu construire un complexe sportif, mais que faute de financement des paliers gouvernementaux, elle n’avait pu réaliser ce projet.