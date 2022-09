Ils étaient nombreux les jeunes à prendre le départ du 1,5 km à la Course du 50e Parallèle.

La Course du 50e Parallèle est appelée à grandir

La Course du 50e Parallèle fait maintenant partie des événements sportifs de Port-Cartier. Sa première édition du 18 septembre a été couronnée de succès avec 208 participants, en plus d’accorder une parcelle au Demi-marathon Rosaire Roy.

Instigatrice de cette nouvelle course à Port-Cartier, Brigitte Chamard ne pouvait que se réjouir de la réussite de la première édition, offrant aux adeptes de la course à pied et de la marche un rendez-vous fort apprécié sur un nouveau parcours.

« Je suis très contente. Je ne pensais avoir autant de monde. Il y a eu une belle participation pour le 1,5 km », a-t-elle mentionné.

Port-Cartier, Sept-Îles et Baie-Comeau étaient représentées, en plus de personnes de passage dans la région.

Tout un honneur

La Course du 50e Parallèle du 18 septembre avait aussi un aura pour l’homme qui a occupé la présidence du Demi-marathon Rosaire Roy, Sylvio Barriault, décédé en juin dernier. Il était un homme rassembleur qui s’entourait de gens de cœur.

Le 21,1 km était en son honneur et de l’événement qu’il a chapeauté.

Si cette distance a été remportée par les Port-Cartois Pascal Boudreault, chez les hommes, et Annick Dupéré, chez les femmes, on retiendra surtout le premier 21,1 km de la fille de feu M. Barriault, Cindy.

Des fleurs ont été remises à la fille et à la femme de Sylvio Barriault, Cindy et France Pinard.

Elle a remercié l’organisation de la Course du 50e Parallèle qui permet de renouveler l’événement, mais elle a aussi parlé des valeurs transmises par son père, « vouloir le bien d’autrui¸ l’essence même du bénévolat ». Elle a souligné que son père était certes présents avec elle sur le parcours et en soutien moral au comité.

2023

Avant même le premier départ de l’édition 2022, Brigitte Chamard, elle-même adepte de course à pied, avait déjà en tête de nouvelles idées pour l’an prochain pour une Course du 50e Parallèle qui est appelée à grandir et à grossir. Elle compte notamment élargir le parcours pour « montrer d’autres beaux spots ».

Résultats complets de la Course du 50e Parallèle au www.gestionspact.ca/.