Instaurée à la fin du mois de juillet, la diminution de services à l’urgence de Port-Cartier se poursuit pour une durée indéterminée.

Initialement, le CISSS de la Côte-Nord avait annoncé un retour à la normale pour le 5 septembre.

La modification des services à l’urgence de Port-Cartier est causée par un manque d’effectif.

« Pour une durée indéterminée, les personnes qui se présenteront à l’urgence entre 20 h et 8 h pour un problème de santé non urgent (priorités 4 et 5) ne seront plus évaluées par le médecin, et ce, 7 jours sur 7. »

Par contre, il sera bien sûr possible de voir un médecin pour les problèmes de santé urgents.

Pour les gens ayant un problème de santé non urgent, il existe plusieurs options avant de se rendre à l’urgence. Vous pouvez contacter la ligne Info-Santé où une infirmière ou un travailleur social peut procéder à une évaluation téléphonique et vous référer au bon service.

Parmi les autres options, il y a le GMF Horizon Santé (8, boulevard des Îles, Port-Cartier) qui est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h. De plus, la clientèle sans médecin de famille aura accès au guichet d’accès à la première ligne à partir du 27 juillet au 1 844 962-4263, option 2.

Les personnes qui n’habitent pas à Port-Cartier sont invitées à se rendre à l’urgence la plus près de chez elles.