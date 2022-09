Déneigement: jusqu’à 30% plus cher pour votre entrée cet hiver

Soyez prévenus. Le prix du déneigement augmente partout, jusqu’à 30% à certains endroits. La raison? On vous la donne en mille: le prix de l’essence, évidemment.

L’augmentation du prix de l’essence se répercute aussi sur les coûts de la machinerie et des pièces. L’augmentation des salaires afin d’avoir la main-d’œuvre nécessaire ajoute un poids supplémentaire sur les coûts des entrepreneurs puisque certains doivent garantir un minimum d’heures pour garder leurs employés, qu’il neige ou non.

C’est pour cette raison que plusieurs déneigeurs ont décidé de fermer leurs portes, faute de moyens pour continuer.

« Il y a même des gens à Portneuf-sur-Mer qui m’ont demandé si je pouvais aller les déneiger mais ça va être difficile. Il reste juste deux déneigeurs à Forestville, à ma connaissance. On ne pourra pas satisfaire à toute la demande. On a même pensé arrêter de faire du déneigement comme d’autres l’ont fait », indique Alex Lamarre de Transport R. Lamarre.

Même constat chez Déneigement Tadoussac, Dany Tremblay soutient que ça devient de plus en plus difficile de continuer. « Quand je fais les calculs, les frais d’opération, la main-d’œuvre et tout, même en augmentant mes prix de 75-100 $ pour une cour résidentielle, je suis en déficit ».

M. Tremblay ajoute que s’il charge par exemple 350 $ pour une petite cour, à Montréal, pour la moitié de la superficie les tarifs sont plutôt de 550 $. « Ils travaillent moins mais chargent plus chers. »

À Tadoussac aussi, ils ne sont plus rien que deux entreprises de déneigement et M. Tremblay est le seul à faire des cours résidentielles puisqu’il a cinq machines contrairement à l’autre déneigeur qui travaille seul. M. Tremblay a, en plus, le contrat pour le déneigement du traversier, ce qui exige une grande disponibilité.

Concernant la hausse des prix, M. Lamarre souligne que ses clients sont tout de même compréhensifs. Et, il fait maintenant signer un contrat, chose qu’il ne sentait pas le besoin de faire auparavant.

« Je demande trois versements parce que je me suis fait avoir les années passées avec des gens qui ne paient pas. Là, si la personne ne fait pas son troisième versement, on va arrêter d’y aller ».

« Plus personne n’a rien en stock, on doit attendre plus longtemps pour avoir les pièces et les prix ont augmenté parce que les frais de transports ont aussi augmenté », dit Alex Lamarre.

Transport R. Lamarre n’a pratiquement pas augmenté ses tarifs dans les dernières années et cette année, la compagnie a dû se résoudre à hausser ses prix de 25 à 30 % pour le résidentiel et pour le commercial, la hausse pourrait même être plus marquée.

À Sept-Îles, Déneigement SYZO et Location Tempête ont une bonne nouvelle pour leurs clients résidentiels, les prix demeurent les mêmes que pour l’hiver passé, afin de les remercier de leur fidélité.

Du côté de Gallix, Marc Bilodeau indique que les coûts de l’essence, du diesel dans son cas, demeure élevé donc il n’a pas le choix d’augmenter de 15 % la facture de ses clients. Comme le délai pour les pièces d’équipement est plus long, il a donc décidé, tout comme Déneigement SYZO, de commander plus de pièces afin de les garder en inventaire et en avoir sous la main en cas de besoin.

À Baie-Comeau, la hausse est variable entre 10 et 30 % et les déneigeurs attribuent également cette augmentation au prix de l’essence, à l’augmentation des salaires et

le prix des pièces. Et, il faut aussi s’y prendre d’avance pour réserver une place puisque plusieurs entreprises de déneigement affichent déjà complet.