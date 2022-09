Popco aidera à l’intégration des personnes immigrantes à Port-Cartier

L’organisme Popco a reçu le mandat de soutenir les personnes immigrantes dans leurs premières démarches d’installation à Port-Cartier.

Pour accomplir cette tâche, l’organisation obtient un soutien financier de 141 361$ pour l’année 2022- 2023 de la part du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

« Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec l’organisme engagé Popco qui offre des services essentiels à la réussite de l’intégration et de la francisation de nombreuses personnes immigrantes sur le territoire de Port-Cartier », affirme Marc Simard, directeur régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Popco offrira une gamme d’activités visant à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective en plus de promouvoir leur intégration citoyenne à la société québécoise.

Parmi les activités qui seront proposées, on retrouve :

· Programme de jumelage interculturel

· Cafés-rencontre entre la population et ses nouveaux arrivants

· Soirées interculturelles

· Ateliers de conversation en français pour la clientèle immigrante

Pour connaître les activités à venir de Popco, vous êtes invité à suivre la page Facebook de l’organisme.