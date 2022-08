Pénurie d’enseignants: Il y a un prof dans chaque classe cette année pour les écoles du Centre de services scolaire du Fer

C’est avec soulagement que la directrice des ressources humaines du Centre de services scolaire du Fer, Johanne Moreau, explique que l’année débute du bon pied avec le personnel nécessaire pour offrir l’enseignement et les services aux élèves.

La Côte-Nord n’échappe pas à la pénurie de personnel qui frappe tout le Québec. Le secteur de l’éducation, durement touché dans plusieurs régions, fait que des écoles du Québec n’ont pas trouvé les enseignants et professionnels nécessaires pour la rentrée.

Même si tout le personnel nécessaire est embauché pour Port-Cartier, Sept-Îles et Fermont, la situation demeure tout de même fragile.

La banque de personnel pour combler des départs en invalidité ou absences imprévues n’est pas suffisante pour l’instant.

Parmi les employés, on en compte 23 qui n’ont pas le baccalauréat en enseignement, mais qui ont obtenu un permis d’enseigner pour l’année scolaire 2022-2023.

Ce personnel détient toutefois les compétences nécessaires. Ils ont soit un diplôme avec expérience de travail dans une matière connexe, ou ils sont en voie d’obtenir leur diplôme en enseignement.

« On se considère très chanceux, parce qu’on a la chance d’avoir avec nous des gens qui sont qualifiés, en plus qu’on a la relève du bac en enseignement primaire et préscolaire de l’UQAC qui viennent nous aider dans le comblement de certains postes en allègement de tâches pour nos enseignants », dit Johanne Moreau.

« On est vraiment content de notre situation, versus nos collègues de l’extérieur, qui leur manque exemple 70 enseignants. Nous, on va avoir quelqu’un dans toutes nos classes », ajoute-t-elle.

L’équipe du Centre de service scolaire a mis tous les efforts possibles, afin de recruter ses employés pour l’année scolaire.

« On prend soin de notre monde. Ceux qui viennent de l’extérieur, nous sommes allés les chercher à l’aéroport, on les aide à trouver un logement. Pour Fermont, on leur fournit un appartement meublé. Donc, on facilite leur arrivée dans les différents milieux », explique-t-elle.

L’équipe du Centre de services scolaire du Fer continue la recherche d’employés dans divers domaines.