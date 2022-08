Problèmes d’organisation à la dernière édition de l’Innucadie

Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie aurait perdu de sa grandeur, selon des artistes invités à la dernière édition. Des problèmes d’organisation en seraient la cause. Des conteurs invités soulignent notamment la difficulté qu’ils ont eue à obtenir des contrats.

« On s’est battus pendant des mois pour avoir des contrats et c’était tout le temps tout croche », témoigne le conteur qui a participé à l’édition 2022, Jérôme Bérubé. L’événement a eu lieu du 11 au 14 août. « On ne les a même pas eus avant. Il a fallu monter là avec le risque de ne pas être payés, il n’y avait rien de signé. »

Le conteur avait participé à l’Innucadie en 2011 et en 2013. Il avait gardé un bon souvenir du festival qu’il décrit comme ayant été marquant dans sa carrière.

« C’est super malheureux, parce que moi, c’était ma troisième participation à l’Innucadie et c’est un festival que j’adore. C’était tellement magique dans mes souvenirs, mais quand je suis retourné je me suis dit ‘wow, il y a quelque chose qui s’est perdu’ », exprime-t-il.

Jérôme Bérubé se remémore des années passées où il y avait une dizaine de conteurs à la programmation, alors que cette année, ils n’étaient que quatre.

M. Bérubé a somme toute apprécié son passage à l’événement et il était heureux de retourner à Natashquan.

L’artiste septilienne, Johanne Roussy, devait aussi participer à l’événement, mais elle s’est finalement retirée. Elle avait été ajoutée à la programmation sans être consultée. De plus, sa biographie et sa photo avaient été utilisées sans sa permission.

« Même que j’ai appris la journée qu’on aurait dû partir que je n’avais pas de chambre et on m’avait dit que j’en avais une », ajoute Mme Roussy.

Cette dernière devait aller à l’Innucadie avec la poétesse Joséphine Bacon, qui s’est aussi retirée de l’événement pour les mêmes raisons.

Lors de la rédaction de cet article, soit dans la semaine du 15 au 19 août, les noms de Johanne Roussy et de Joséphine Bacon étaient encore indiqués sur le site de l’Innucadie, les mentionnant comme invitées d’honneur.

Johanne Roussy est propriétaire de l’Atelier de la 8e île, où passent souvent des conteurs qu’elle connaît sur leur route du retour de l’Innucadie. Elle reçoit ainsi leurs témoignages.

« Je m’aperçois à chaque année que les artistes n’ont pas tout à fait eu leur argent, les salles c’est n’importe quoi, et cetera », confie-t-elle.

L’artiste a d’abord dénoncé ce qu’elle qualifie « d’incompétence outrancière et abusive de la directrice de l’événement » sur sa page Facebook.

« Ce n’est pas plaisant à faire, je me mets la tête sur le billot en faisant ça, mais c’est parce que je veux sauver le festival et aussi pour augmenter le confort des artistes qui vont là », déclare Johanne Roussy.

La directrice se défend

Pour sa part, la directrice de l’événement, Monique Bouchard, affirme que l’édition 2022 de l’Innucadie s’est bien déroulée.

« On a eu un beau festival, c’est là-dessus qu’il faut miser. Ça a été une grande édition cette année », a-t-elle dit au Nord-Côtier. « Nous, on est rendu ailleurs et du mémérage, c’est non. »

Mme Bouchard assure que les artistes avaient été pris en charge.

« On a tout payé, leur transport, l’avion, les hôtels, tout a été payé d’avance. Puis, ils ont reçu leur cachet d’avance en plus », soutien-t-elle.

Cependant, les problèmes organisationnels se sont fait ressentir par le public aussi, selon le conteur, Jérôme Bérubé.

« J’ai eu des échos de festivaliers qui trouvaient que c’était mal organisé et que l’information était difficile à trouver », raconte-t-il. « Tout ça, c’est anecdotique, on s’entend, mais c’est le signe d’un plus gros problème, d’une négligence. Je ne sais pas pourquoi les choses ne se font pas, mais les choses ne se font pas. »