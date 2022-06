Tadoussac souhaite être davantage impliquée dans le dossier du pont

Le maire Richard Therrien insiste pour que Tadoussac soit davantage intégrée aux travaux de l’étude d’opportunité pour le projet de pont sur la rivière Saguenay et que les impacts socio-économiques sur sa municipalité soient soigneusement considérés dès maintenant.

L’élu confirme son appui à cette étude en cours de réalisation, commandée par le gouvernement du Québec.

« C’est un gage de succès pour tous de nous impliquer davantage et rapidement. Je suis en faveur du développement de la région, bien sûr, mais je suis aussi maire d’une municipalité qui, grâce au traversier notamment, profite de la venue de 350 000 visiteurs chaque année et de 3 millions $ en retombées. C’est la réalité et il faut regarder toutes les options », insiste M. Therrien, par voie de communiqué transmis le 22 juin.



Rappelons que le gouvernement du Québec va de l’avant avec une analyse socio-économique des répercussions de la construction d’un pont sur les emplois de la traverse. Elle sera réalisée dans le cadre d’un autre mandat, en parallèle de l’étude d’opportunité.

« Si la circulation doit contourner Tadoussac, il est nécessaire d’ouvrir la discussion dès maintenant et d’élaborer différents scénarios », poursuit M. Therrien, se disant en mode solutions.